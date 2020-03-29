Владивосток, , 13:27 — REGNUM Врачи Приморского края присоединились к всемирному флешмобу «Оставайтесь дома для нас».

Напомним, что эту акцию начали врачи в Малайзии, а затем ее поддержали врачи во всех странах мира. Врачи призывают жителей Земли на период пандемии коронавирусной инфекции самоизолироваться в своих жилищах.

Сотрудники медучреждений фотографируются с плакатом, который гласит: «Мы работаем ради вас, а вы оставайтесь дома ради нас». Фотографии распространяются в СМИ и социальных сетях. В Приморье к этой онлайн-акции, которая призывает граждан России на период пандемии сидеть по домам, присоединился медицинский персонал владивостокских поликлиник № 6 и № 9, Владивостокской клинической больницы №4, центральных больниц в Пожарском и Черниговском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самоизоляция стала действенным методом сдерживания распространения коронавирусной инфекции.