Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM В Ростовской области число заражённых коронавирусной инфекцией осталось на прежнем уровне, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 29 марта.

В настоящее время в регионе подтверждён диагноз только у двух жителей Дона. Это жительница областного центра, вернувшаяся из путешествия по Таиланду, и житель Азовского района, прибывший из Франции.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в изолятор, действующий на базе горбольницы №1 имени Семашко в Ростове-на-Дону, госпитализировано три пациента с подозрением на COVID-19. Их диагноз пока не подтверждён.

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