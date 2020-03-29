Саранск, , 13:24 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 29 марта число заражений коронавирусом выросло до трёх случаев. За минувшие сутки подтвердился новый случай инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб.

Заболевшая вернулась из поездки за границу и сразу же была помещены в карантин, спустя несколько дней у нее появились симптомы острой респираторной вирусной инфекции, она была госпитализирована. Состояние больной медики оценивают как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта глава Мордовии Владимир Волков внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Первым пунктом приводится рекомендация о необходимости соблюдать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Этой категории жителей республики рекомендуется сократить число выходов, ограничившись лишь походом за продуктами питания, лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

Закрываются торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе, а также фитнес-клубы, салоны красоты и стоматологические центры.

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