Киров, , 13:14 — REGNUM По состоянию на 29 марта в Кировской области подтвердили девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также тест-системы подтвердили наличие инфекции ещё у семи человек, их анализы направлены в референсную лабораторию для окончательного подтверждения диагноза, сообщает региональный минздрав.

За последние сутки подтвердился новый случай заражения инфекцией у пассажирки поезда Москва — Новый Уренгой.

Сейчас все госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь, состояние всех заразившихся оценивается как удовлетворительное, ведётся работа по определению контактных лиц.

В настоящее время медики наблюдают по месту проживания за 1 638 жителями региона, из которых 1 264 человека прибыли из зарубежных поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента число подтверждённых в Поволжье случаев коронавируса выросло до 88. За сутки число заразившихся выросло на восемь человек. Во всех регионах ПФО усилены меры по предотвращению распространению инфекции. В течение предстоящей нерабочей недели граждан призывают оставаться дома, максимально сократить число выходов не только в магазины и аптеки, но и просто на улицу.

Читайте также: В Поволжье заражение COVID-10 подтвердили у 88 человек