Улан-Удэ, , 13:12 — REGNUM В Бурятии Врачи Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко запустили акцию в социальных сетях с призывом к согражданам остаться дома.

Медики объясняют согражданам простые правила профилакти от коронавирусной инфекции, а также настоятельно призывают не нарушать санитарно-эпидемиологические требования.

Прежде всего, речь идет о самоизоляции граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самоизоляция стала одним из основных методом сдерживания распространения коронавирусной инфекции в глобальном масштабе.

Миллионы людей сидят по домам и минимизируют свои контакты с другими людьми, чтобы предотвратить распространение болезни.

К флешмобу уже присоединились десятки поликлиник, больниц Улан-Удэ и районов Бурятии.