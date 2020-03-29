Сургут, Югра, 29 марта 2020, 13:10 — REGNUM В Югре за последние сутки подтвердился ещё один случай заболевания новым коронавирусом. И вновь это жительница Сургута, сообщает штаб ХМАО по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
Женщина недавно вернулась из Италии. Она была самоизолирована и находится дома.
Напомним, в Югре 29 марта зарегистрировано пять заболевших COVID-19. Все они из Сургута и заразились COVID-19 во время заграничных путешествий. Четверо из них размещены в клинической больнице Сургута.