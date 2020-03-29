Нижний Новгород, , 13:02 — REGNUM По состоянию на 12:00 29 марта число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Приволжском федеральном округе составляет 88. За последние сутки число заразившихся в Поволжье выросло на восемь человек, сообщает оперативный штаб России.

В течение суток выявлено пять новых инфицированных в Пензенской области, а также по одному новому случаю в Башкирии, Мордовии и Кировской области.

Максимальное общее число заразившихся в Поволжье наблюдается в Самарской области и Татарии — по 14 человек, по 11 человек — в Нижегородской области и Пермском крае, девять человек — в Кировской области, семь случаев — в Пензенской области, шесть — в Оренбургской области, пять случаев — в Башкирии, четыре — в Удмуртии, три случая — в Мордовии, два — в Саратовской области, по одному — в Ульяновской области и Чувашии. Накануне скончался мужчина с подтвержденным заражением коронавирусом в Оренбургской области.

По-прежнему ни одного случая завоза инфекции не зарегистрировано в Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории всех регионов Поволжья с 28 марта усилили меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Закрыты торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе работают только в режиме доставки и приготовления блюд на вынос, школьные каникулы продлены до 12 апреля, общественный транспорт работает в режиме выходного дня. В ряде регионов для граждане старше 65 лет до 14 апреля действует режим самоизоляции, рекомендуется максимально сократить число выходов из дома, ограничившись лишь походом за продуктами питания и лекарствами.