Мадрид, , 12:59 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции в Испании за сутки превысило 800 человек и составило 6528. Об этом сообщили 29 марта в министерстве здравоохранения королевства.

По сообщению министерства, общее число инфицированных в стране выросло с 72 248 до 78 797 человек.

По последним данным, в Испании от коронавирусной инфекции излечились более 14,7 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Испании из-за ситуации с COVID-19 продлили режим повышенной готовности.

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