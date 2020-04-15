Приштина, , 08:26 — REGNUM Вечером 14 апреля Национальный институт общественного здравоохранения Косово сообщил, что в результате обследования 137 образцов Лаборатория молекулярной микробиологии выявила 10 новых случаев заражения коронавирусом в крае.

Всего в крае проведено 3547 тестов на коронавирус и зафиксировано 387 случаев заражения. 66 пациентов уже выздоровели, 8 — умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончавшиеся страдали также от сопутствующих заболеваний.

На государственном карантине находятся 5153 человека, вступавших в контакт с заболевшими. На всей территории края введены ограничения передвижения граждан.

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