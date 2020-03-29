Тюмень, , 12:55 — REGNUM Тюменец, чьё заболевание COVID-19 выявлено 29 марта, уже 9 дней находится на карантине в связи с участием в международной конференции. Ранее на этой же конференции заразился ещё один больной с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Напомним, конференция проходила с 12 по 15 марта в Школе перспективных исследований Тюменского государственного университета (SAS). Среди приглашённых было 19 иностранных учёных из Италии, Швейцарии, США, Германии, Канады, Турции, Венгрии, Эстонии, Нидерландов, Англии и США.

Первый заболевший участник данной конференции был выявлен 20 марта. Сейчас он, по данным штаба, чувствует себя хорошо. Как только его повторные анализы дадут отрицательные результаты на COVID-19, он будет выписан. Второй участник конференции, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, с 20 марта находился на карантине. Врачи оценивают его самочувствие, как удовлетворительное.

На сегодня в Тюменской области насчитывается трое больных с COVID-19. Ранее переболела и выздоровела студентка Тюменского индустриального университета из Китая.

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