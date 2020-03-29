Москва, , 12:53 — REGNUM За минувшие сутки новые заражения коронавирусом зафиксировали в 26 регионах России. Об этом 29 марта сообщили в оперативном штабе столицы по коронавирусу.

Лидером являются Москва и Подмосковье — 197 и 27 новых случаев заражения.

По пять случаев инфекции выявили в Петербурге и Пензенской области, по четыре — В Коми и Чечне. По три заболевших в Челябинской и Омской областях.

Сразу в четырёх регионах России за сутки заразились по два жителя — в Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях, а также в Хабаровском крае.

Также случаи заражения выявлены в Ярославской, Липецкой, Белгородской, Новгородской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской, Амурской областях, Башкирии, Мордовии, Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе.

Всего за сутки на территории РФ заразились новым вирусом 270 человек.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека. Общее количество жертв от коронавируса в России достигло восьми.