Иркутск, , 12:50 — REGNUM Иркутские активисты проекта #МыВместе вручили врачам и медицискому персоналу больниц города Иркустка витаминные посылки — замороженные сибирские лесные и садовые ягоды. Об этом сообщает иркутский штаб «Общероссийского народного фронта».

В рамках акции ОНФ #СпасибоВрачам медикам были вручены коробки с черникой, клюквой, облепихой. Более 50 килограммов ягод пришлось на каждое медицинское учреждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи и медицинские работники в условиях пандемии принимают на себя основной удар коронавируса. Помимо того, что нагрузка на медиков в условиях пандемии повышенная, они также постоянно рискуют заразится сами.