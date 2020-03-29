Красногорск, , 12:47 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Московской области достигло 112 человек. Об этом сообщили в воскресенье, 29 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу в столичном регионе.

В штабе уточнили, что за прошедшие 24 часа в Подмосковье выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что Московской области после выздоровления были выписаны из больницы 10 человек.

Как передавало ИА REGNUM, в Москве за прошедшие сутки было выявлено 197 случаев заражения коронавирусом.

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