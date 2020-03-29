Москва, , 12:43 — REGNUM Московская сеть пекарен «Волконский» призывает все компании присоединиться к движению #поддержи_врачей. Об этом заявил генеральный директор сети Александр Александров.

Пекарня уже отправила партию своих фирменных слоек и круассанов в московскую больницу №40 в поселке Коммунарка, где содержатся заболевшие коронавирусной инфекцией. Тем самым пекарня выражает свою особую благодарность сорудникам больницы, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также сеть пекарен «Волконский» призывает всех бизнесменов сделать все возможное, чтобы облегчить медикам работу в это непростое время.