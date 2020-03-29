Москва, , 12:36 — REGNUM Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает удалённую помощь в бесплатной группе психологической поддержки всем врачам и медицинским работникам, которые борются с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В фонде отметили, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавирусной инфекции весь медицинский персонал находится в постоянном эмоциональном напряжении, и это сказывается на самочувствии и работоспособности врачей.

В связи с этим фонд предлагает всем медикам удаленную помощь в бесплатной группе психологической поддержки. В такой группе можно обсудить особенности реакций пациентов в кризисной ситуации и сложные случаи, получить профессиональную и личную поддержку коллег, выбрать подходящие способы самоподдержки и профилактики эмоционального выгорания, а также совершенствовать навыки профессиональной коммуникации.