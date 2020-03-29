Бишкек, 29 марта 2020, 12:34 — REGNUM В столице Киргизии ведущий праздничных мероприятий провел первую свадьбу в режиме онлайн. Об этом сообщает 28 марта 24. kg со ссылкой на ведущего Урмата Асанбекова, который провел торжество с помощью приложения Zoom. Видеозапись о проведенном мероприятии также была опубликована на странице ведущего в социальной сети Instagram.
Празднование торжественного события, по словам Асанбекова, начали с опозданием в связи с блокпостами, которые были установлены в Бишкеке. А к празднованию свадьбы в режиме онлайн присоединились 35 гостей. Мероприятие продлилось полтора часа.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Бишкеке и некоторых районах Киргизии с 25 марта ввели режим чрезвычайного положения. По последним данным в республике подтвержденными являются 84 случая заболевания коронавирусом.
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