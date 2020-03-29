Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Здоровье и жизнь людей старшего поколения в условиях вспышки коронавируса зависят от сознательности граждан. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

28 марта в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург Мурашко посетил Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина. Он отметил, что в учреждении выполняются все рекомендации министерства по лечению новой коронавирусной инфекции.

Министр добавил, что дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в России зависит от действий граждан. Он объяснил, что следующая неделя, объявленная нерабочей, должна помочь «разорвать цепь передачи вируса», однако эффективность этой меры может быть достигнута только при строгой минимизации социальных контактов.

«От этого зависит сейчас судьба многих наших старших родителей, друзей, старшего поколения. Поэтому вопрос не в том, какие шаги сделает дальше правительство или медицина. Вопрос в самосознании, что сегодня фактически должны определенные вещи для того, чтобы минимизировать риски для себя, для друзей и для близких», — подчеркнул глава Минздрава РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 26 марта по 14 апреля в Москве и Московской области для жителей старше 65 лет введён режим обязательной самоизоляции.