Москва, , 12:13 — REGNUM Число заболевших COVID-19 в столице Российской Федерации превысило 1 тыс. человек. Об этом 29 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.

«Ситуация с распространением коронавируса (в Москве) перешла в новую стадию, — отмечается в сообщении. — Зафиксировано уже больше тысячи случаев».

Собянин добавил, что от заражения коронавирусом в столице никто не застрахован.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией сообщили сотрудникам СМИ, что на территории РФ число выявленных случаев заболевания COVID-2019 достигло 1534.

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