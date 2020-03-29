Бишкек, , 12:01 — REGNUM По состоянию на 12:00 (09:00 мск) в Киргизии зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество заболевших COVID-19 на текущий момент составило 84 человека, сообщили на странице министерства здравоохранения республики в социальной сети Facebook.

Новые случаи заболевания вирусом COVID-19 были отмечены в Чуйской области (два заболевших), городе Бишкеке (четыре случая), в городе Нарыне (один заболевший), городе Ош (шесть человек) и в Джалал-Абадской области (тринадцать инфицированных).

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Как сообщало ИА REGNUM, инфицирование коронавирусом было диагностировано у пяти граждан Киргизии, которые находятся за рубежом.