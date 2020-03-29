Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM В Петербурге и Ленинградской области за сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает Роспотребнадзор.

Пять новых случаев коронавирусной инфекции пришлось на Петербург, их общее количество в городе достигло 42-х. Два новых случая — в Ленинградской области, общее число заболевших в регионе достигло девяти.

«Роспотребнадзор по Ленобласти подтверждает два новых случаязаболевания коронавирусом в семье женщины, у которой наличие вируса подтверждено 28 марта, — сообщили в областном правительстве. — Все заболевшие госпитализированы, состояние стабильное».

Всего за последние сутки в России зафиксировано 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах, кроме того зафиксировано четыре летальных случая.

Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностьювыздоровели 15 человек.

Как и раньше, наибольшее число заболевших в Москве— 197, затем в Московской области — 27, в Санкт-Петербурге и Пензенской области — по пять, В Республиках Коми и Чеченской республике — по четыре. В Челябинской и Омской областях по три, в Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и в Хабаровском крае по два случая.

В Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Иркутской, Новосибирской, Тюменской, Амурской областях, Республиках Башкортостан, Мордовия, Саха, Ханты-Мансийский АО — по одному.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 534 случая коронавируса в 65 регионах. За весь период зафиксировано 8 летальных случаев, выздоровело 64 человека»,— отмечается в сообщении.

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