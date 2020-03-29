Тверь, , 11:54 — REGNUM Молодой врач Елена Наумова, которая заведует инфекционным отделением Калининской центральной районной больницы в Тверской области, считает профессионализм врачей поможет справится с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в интервью журналистам.

Наумова — молодой специалист, она всего пять лет работает в Калининской ЦРБ, но уже заведует инфекционным отделением. Наумова была одной из первых, кто начал работать с пациентами с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Врач уверена, что профессионализм коллектива Калининской ЦРБ поможет справится с пандемией.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что из резервного фонда правительства региона направлены средства для закупки медицинского оборудования, лекарств и изделий медицинского назначения, необходимых для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В первую очередь средства пойдут на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. на сегодняшний день в Тверской области 118 аппаратов ИВЛ.