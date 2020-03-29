Москва, , 11:53 — REGNUM Российские онлайн-кинотеатры временно предоставляют бесплатный доступ к фильмам и сериалам из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Многие граждане в России оказались в режиме самоизоляции в связи со вспышкой коронавируса. Всем остальным также рекомендуется не покидать жилья без необходимости в ближайшую неделю. На фоне пандемии коронавирусной инфекции ряд онлайн-кинотеатров запустил специальные программы:

«КиноПоиск HD» предлагает бесплатный доступ к 7 тысячам фильмов и сериалов до конца апреля по промокоду POKAVSEDOMA.

предлагает бесплатный доступ к 7 тысячам фильмов и сериалов до конца апреля по промокоду POKAVSEDOMA. ivi.ru позволяет оформить месячную подписку на онлайн-кинотетар на 30 дней за 1 рубль.

позволяет оформить месячную подписку на онлайн-кинотетар на 30 дней за 1 рубль. Okko.tv также предоставляет возможность оформить месячную подписку за 1 рубль в период с 20 марта по 12 апреля.

также предоставляет возможность оформить месячную подписку за 1 рубль в период с 20 марта по 12 апреля. Видеоплатформа START.ru предлагает бесплатную подписку на 7 дней.

«Пусть вынужденное пребывание дома превратится в приятный киносериальный марафон. Помните о мерах безопасности и оставайтесь здоровы», — отметили в блоге команды КиноПоиска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте бесплатный доступ к образовательным курсам также открыл ряд интернет-ресурсов для удалённого обучения.

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