Москва, , 11:45 — REGNUM За сутки на территории Российской Федерации скончались четыре пациента, у которых ранее подтвердился диагноз коронавирус. Об этом сообщили сотрудникам СМИ в воскресенье, 29 марта, в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

«За сутки (в России) зафиксировано четыре летальных случая, — говорится в сообщении штаба. — Общее количество летальных случаев … — восемь».

Отмечается, что за минувшие 24 часа в стране от коронавирусной инфекции излечились 15 человек.

Как передавало ИА REGNUM, на утро 29 марта в РФ число выявленных случаев заболевания COVID-2019 достигло 1534.

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