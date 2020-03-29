Киев, , 11:49 — REGNUM На Украине по состоянию на 10:00 29 марта численность лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом составила 418 человек. За сутки было зафиксировано еще 109 заболевших, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

Пять пациентов из этого числа выздоровели, девять — скончались от осложнений инфекции.

Более всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в столице Украины (82 случая), в Черновицкой области (59 человек, один умерший, пять выздоровевших), в Тернопольской области (57 человек, один умерший), в Черкасской области (46 человек), в Киевской области (45 случаев), в Ивано-Франковской области (41 человек, трое пациентов умерли), в Винницкой области (22 человека).

Еще двое заболевших скончались от осложнений инфекции в Ровенской области, один — в Сумской области и один — в Житомирской.

Также сообщается, что по состоянию на утро 29 марта поступило 248 сообщений о подозрении на инфицирование коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в одном из районов Тернопольской области коронавирусом заразились более двадцати медицинских работников. При этом представитель местной власти сообщил о нехватке тестов для диагностики коронавирусной инфекции.