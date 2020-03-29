Красногорск, , 11:33 — REGNUM Правительство Московской области обеспечит всех учеников персональными компьютерами на время дистанционного обучения, которым это необходимо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции обучние в школах и вузах переведено в дистанционный режим.

В правительстве Подмосковья подчеркнули, что тем ученикам школ, у которых нет своего компьютера, на период дистанционного обучения компьютер будет предоставлен.

Для получения данной меры социальной поддержки необходимо обратиться в территориальный отдел Управления образования московской области и оформить заявку.

Власти обеспечат доставку компьютера домой к ученику.