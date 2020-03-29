Рамалла , , 11:36 — REGNUM Палестинские движения в секторе Газа отменили запланированные митинги и забастовки в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 29 марта сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, на ближайшей неделе, в понедельник 30 марта, были запланированы манифестации вдоль границы с Израилем, но акции пришлось отменить.

Напомним, вспышка коронавируса в китайском Ухане была зафиксирована в декабре 2019 года, с тех пор мировое сообщество принимает экстренные меры для борьбы с распространением инфекции.

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