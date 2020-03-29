Москва, , 11:33 — REGNUM Количество выздоровевших от COVID-2019 достигло 64 человек в России. Об этом 29 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки из российских больниц были выписаны полностью выздоровевшими от коронавируса 15 пациентов. Больше всего выписанных пациентов зафиксировано в Москве, здесь выздоровели десять человек.

По остальным российским регионам сложилась следующая картина по выздоровевшим: в Московской области вылечились два человека, в Свердлдовской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае полностью выздоровели по одному человеку в каждом регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в каких регионах России были выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Всего в стране на сегодняшний день выявлено 1534 заразившихся коронавирусной инфекцией.

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