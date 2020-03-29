Тюмень, , 11:28 — REGNUM В Тюменской области выявлен новый заболевший коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции в России.

На утро 29 марта 2020 года в регионе было зарегистрировано двое тюменцев с COVID-19. Ранее новой коронавирусной инфекцией переболела и вылечилась студентка Тюменского индустриального университета из Китая.

Всего в России на 29 марта 2020 года выявлено 270 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших в России — 1534.