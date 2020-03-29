Багдад, , 11:32 — REGNUM Исполнительный директор и основатель группы, отстаивающей права ЛГБТ сообщества в Ираке Амир Ашур подверг критике слова шиитского религиозного деятеля Муктады Ас-Садра, связавшего легализацию однополых браков с распространением коронавируса. Об этом 29 марта сообщает Rudaw.

С точки зрения защитника гомосексуалистов, слова Ас-Садра не только антинаучны, но и опасны разжиганием ненависти к сторонникам перверсивных практик.

«Муктада Ас-Садр возглавляет ополчение, которое известно своими пытками и убийствами представителей ЛГБТ сообщества», — приводит слова Ашура издание.

Напомним, за последние несколько недель ряд мировых религиозных деятелей высказали предположение, что вспышка коронавирусной инфекции послана в наказание за грехи, в том числе за потворство ЛГБТ сообществам, навязывающим свою повестку дня.