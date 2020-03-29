Москва, , 11:27 — REGNUM Новые 270 случаев заражения коронавирусом были выявлены за прошедшие сутки в России. Об этом 29 марта сообщает московский оперативный штаб противодействия распространению COVID-19.

Впервые заражение коронавирусом было выявлено у пациентов в Омской, Иркутской и Амурской областях. Количество случаев летального исхода достигло четырёх. Полностью выздоровели 15 человек.

Больше всего заражённых выявлено в Москве — 197 случаев, в Московской области — 27 случаев за сутки.

В других регионах распределение вновь выявленных случаев заражения следующее: в Санкт-Петербурге и Пензенской области по пять случаев, в Чечне и Коми по четыре случая, в Челябинской и Омской областях по три случая, в Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и Хабаровском крае по два случая.

По одному случаю выявлено в: Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской, Амурской областях, Ханты-Мансийском АО, Башкирии, Мордовии и Якутии.

Общее количество инфицированных новым типом коронавируса на территории России достигло 1534 человек, они выявлены в 65 регионах страны. За весь период наблюдения за ходом распространения инфекции в стране зафиксировано восемь случаев гибели от последствий заражения COVID-19, 64 человека излечились полностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 270 случаях заражения, выявленных за прошедшие сутки в России.