Ижевск, , 11:16 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов намерен посетить Республиканскую клиническую инфекционную больницу, где содержаться заболевшие коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся 35 пациентов. Из них с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции — два человека.

Оба случая привозные — 20-летняя девушка прибыла из Швейцарии 13-го марта, 27-летний юноша приехал из Венгрии 15-го марта. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Стоит отметить, что оба заболевших ответственно подошли к режиму карантина. До подтверждения диагноза она находились на самоизоляции, а также уведомили медицинские учреждения о прибытии из-за границы и о симптомах респираторного заболевания.