Москва, , 11:14 — REGNUM Соблюдение режима самоизоляции и минимизация социальных контактов может спасти жизни сотен людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта в эфире программы «Местное время» телеканала «Россия-1».

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

Собянин рассказал, что около семи тысяч человек помогают пожилым москвичам, находящимся в самоизоляции. Мэр Москвы добавил, что при необходимости будет привлечено ещё несколько тысяч людей. При этом он отметил, что чрезвычайно важной является и поддержка со стороны родственников и друзей.

Особо строгие меры контроля режима самоизоляции введены для людей с лёгкой формой коронавирусной инфекции, которые проходят амбулаторное лечение. Глава города заверил, что соблюдение карантина этими пациентами контролируется с использованием всех технических и организационных средств, которые есть в распоряжении городских служб.

Мэр отметил, что 28 марта один москвич с лёгкой формой коронавирусной инфекции нарушил режим карантина и вышел из дома. Через два часа после этого он был госпитализирован в городскую инфекционную клиническая больницу №2.

«Он же сидел дома в хороших условиях, так надо было и сидеть дома. Если ему не дорого собственное здоровье, то он должен всё-таки подумать о здоровье горожан», — отметил Собянин.

Мэр Москвы призвал к ответственному поведению не только жителей столицы, но и остальных граждан России.

«Надо эту неделю посидеть дома, на даче — как можно меньше контактировать друг с другом. Для чего это нужно? Чтобы вирус замедлил свою передачу, скорость распространения. Это даст выигрыш медицинским службам… Ответственное поведение граждан спасёт жизни сотен людей», — подчеркнул Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Он призвал сограждан в эти дни оставаться дома для снижения скорости распространения коронавирусной инфекции.