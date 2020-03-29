Москва, , 11:11 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал СМИ не нагнетать обстановку вокруг пандемии коронавируса.

Владимир Жириновский Ldpr.ru

«СМИ должны взять на себя часть ответственности и не тиражировать слухи, которые всем нам наносят вред. Не нужно создавать панические настроения на планете Земля», — призвал Жириновский.

Он также настаивает на том, чтобы средства массовой информации перестали ежедневно твердить о том, что люди старше 65 лет находится в зоне риска, так как это негативно влияет на обстановку и приводит к стрессу.

«Прекратите травмировать людей старше 65 лет… Хочу попросить все СМИ прекратить нагнетать обстановку в отношении лиц старше 65 лет. Эта категория всегда в зоне риска, поскольку в теле идут процессы увядания организма», — отметил он.