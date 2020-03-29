Красногорск, , 10:58 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил повысить заработные платы медикам, которые работают с больными коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья.

Воробьев констатировал, что те врачи, медсестры и санитары, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, работают с огромной нагрузкой и риском для здоровья.

«Чтобы поддержать их, будем ежемесячно начислять выплаты. Врачам — плюс 50 тысяч рублей к зарплате, медсестрам и фельдшерам — плюс 30 тысяч, младшему медперсоналу — плюс 10 тысяч», — сказал губернаторов Воробьев.

Кроме того, он заверил, что Московская область мобилизует все имеющиеся ресурсы для обеспечения медицинского персонала необходимыми дополнительными мерами защиты — масками, респираторами, защитными костюмами.