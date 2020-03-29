Рим, , 11:06 — REGNUM Работу военных медиков из России, прибывших на помощь итальянским гражданам, показал 28 марта телеканал Tgcom24 в Италии.

Автор видеорепортажа отметил, что спецоперация российских военных называется «Из России с любовью» и адресует к одной из серий фильма про супершпиона Джеймса Бонда. Журналист рассказал зрителям, что в Италию из России для оказания помощи населению в борьбе с пандемией коронавируса прибыли медикаменты, оборудование, а также более 100 военных врачей, специализирующихся на борьбе с биологическими угрозами.

Военные врачи, которых журналист назвал «командой суперэкспертов», приступили к работе. В репортаже упоминается, что используемое медиками оборудование применялось ранее в борьбе с вирусом Эболы.

Зрителям показали работу российских медиков по обеззараживанию территории дома престарелых в городе Бергамо и полевой госпиталь, в котором будут вести совместную работу по спасению больных российские и итальянские медики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии российских медиков в итальянскую провинцию Ломбардия.

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