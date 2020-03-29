Волгоград, , 10:47 — REGNUM На Волгоградской областной станции переливания крови №1 были значительно усилены меры безопасности для доноров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Волгоградской области.

Дело в том, что в период пандемии коронавируса резко упали объемы сдаваемой донорами крови — люди опасаются ходить в центры забора крови, так как есть риск заразится коронавирусом. Из-за этого в медицинских учреждениях начался дефицит донорской крови.

В связи с этим власти Волгоградской области предприняли дополнительные меры для обеспечения безопасности доноров в областном центре переливания крови.

На входе всем пришедшим измеряют температуру инфракрасным термометром, предлагают обработать руки. На сегодняшний день, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, доноры продолжают сдавать кровь и ее компоненты, хотя количество доноров несколько сократилось.

Специалисты ведут активную работу по привлечению доноров на станцию. Потребность Волгоградской области в компонентах крови остается в области на прежнем уровне.