Москва, , 11:09 — REGNUM Наблюдение за 182 702 гражданами в России ведут медики в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Уточняется, что под медицинским наблюдением в стране всего состояло 273 426 человек. На 28 марта под контролем остаются 182 702 человека.

По состоянию на 27 марта под надзором медиков находились 166 739 граждан в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило новый препарат, который эффективен при лечении коронавирусной инфекции.

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