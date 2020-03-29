Салехард, , 10:36 — REGNUM Медики Ямала непосредственно контактирующие с потенциально больными людьми, находящимися на карантине по COVID-19, получат дополнительные выплаты. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как отметил глава региона, нагрузка у медицинских работников — от лаборатории до тех участковых врачей, которые посещают подкарантинных — возросла.

Поэтому принято решение, что медицинские работники Ямала будут получать дополнительную стимулирующую месячную выплату: врачи — 70 тыс. рублей, средний медперсонал — 50 тыс. рублей, младший — 30 тыс. рублей.

Напомним, в ЯНАО нет заболевших с COVID-19.