Ереван, , 10:35 — REGNUM По состоянию на 11:00 (10:00 мск) 29 марта в Армении численность зафиксированных случаев заражения коронавирусом составила 424 человека. Об этом сообщает Единый информационный центр Армении на странице в социальной сети Facebook.

По данным представителей центра, 30 человек из этого числа выздоровели, трое умерли.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашиняна сообщил о том, что на территории страны необходимо всю неделю соблюдать ограничения, установленные комендатурой.

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