Москва, , 10:38 — REGNUM Горячую линию по поддержке пожилых и маломобильных граждан, находящихся в самоизоляции, поддерживает штаб Общероссийского народного фронта и движение «Волонтёры-медики», сообщается на сайте ОНФ.

По телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11 маломобильные граждане и люди старше 60 лет могут оставить заявку на помощь с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и других товаров первой необходимости. Также волонтёры могут помочь с проведением оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Волонтёрские штабы действую во всех регионах России, колл-центр работает в круглосуточном режиме. По этому номеру или через сайт мывместе2020. рф могут обратиться и граждане, желающие стать волонтёрами.

Напомним, с 26 марта по 14 апреля в Москве и Московской области для людей старше 65 лет введён режим обязательной самоизоляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти выделят 4 тыс. рублей пожилым москвичам, попавшим под режим обязательной самоизоляции.