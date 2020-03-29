Симферополь, 29 марта 2020, 10:22 — REGNUM В Крыму в условиях пандемии коронавирусной инфекции раньше срока начал свою работу новый медицинский центр. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Крыма.
Речь идет о новом многопрофильном медицинском центре ГБУЗ «Крымская республиканская клиническая больница имени Семашко», который построен в Симферопольском районе Крыма. В условиях пандемии коронавируса центр заработал раньше срока. Строить его начали в августе 2017 года.
«Вызовы времени диктуют необходимость таких мер для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Медицинское учреждение укомплектовано самым современным оборудованием, есть большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких.
Для приема пациентов с коронавирусной инфекцией центр подходит как нельзя кстати — комфортная больница ограждена и ее территория изолирована.