Ереван, , 10:20 — REGNUM Ещё двое пациентов скончались от заболевания, вызванного коронавирусом, в Армении. Об этом 29 марта сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян на своей странице в Facebook.

По его данным, умерли мужчина в возрасте 73 лет и 55-летняя женщина, они были инфицированы коронавирусом на фоне других хронических болезней.

Торосян отметил, что медики сделали со своей стороны всё, чтобы спасти пациентам жизнь. Глава минздрава выразил свои соболезнования семье и близким погибших.

На настоящее время в Армении зафиксировано 407 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, три человека скончались от последствий заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 372 случаях заражения коронавирусом в Армении.

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