Москва, , 10:13 — REGNUM Десять пациентов медицинского центра в Коммунарке за последние сутки были выписаны, в стационар поступило — 12. Об этом сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на странице в соцсети Facebook.

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«За сутки поступило 12, выписано 10», — написал он.

При этом главврач добавил, что всего в Коммунарке на лечении в инфекционной больнице состоят 330 пациентов, из них с диагнозом пневмония — 154.

Напомним, 27 марта в официальном телеграмм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщалось, что от коронавируса в Москве выздоровели три пациента.

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