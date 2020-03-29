Красногорск, , 10:06 — REGNUM В Московской области начала работу уже третья государственного лаборатория для исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Лаборатория была создана в короткие сроки на базе Коломенской центральной районной больницы. Все исследования на коронавирус выполняются по направлению врача исходят из симптомов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области запустили уже две лаборатории — в Серпухове и Красногорске.

Также известно, что в ближайшее время будут открыты еще две лаборатории где будет проводиться тестирование на коронавирусную инфекцию. Напомним, что одной из главных мер по сдерживанию коронавирусной инфекции является массовое тестирование население для раннего выявления инфекции и изоляции заболевших.