Благовещенск, , 09:55 — REGNUM В Амурской области власти сформировали 145 мобильных медицинских бригад для помощи гражданам с симптомами респираторных заболеваний на дому. Об этом сообщает правительство Приамурья.

В настоящее время все медицинские организации Приамурья работают с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому больным с высокой температурой и респираторными симптомами. При этом в зоне особого внимания — граждане старше 60 лет, так как они тяжелее переносят любые вирусные заболевания.

Для реализации этих задач были привлечены дополнительный медицинский персонал.

Так, были сформированы 145 мобильных медицинских бригад в составе 120 врачей и 184 медработников среднего звена. Из них в Благовещенске сформированы 92 мобильные бригады.

Все медработники этих бригад обеспечены одноразовыми защитными халатами, масками, шапочками, перчатками.

Также все бригады укомплектованы спецнаборами, в которые входит: емкость с дезинфицирующими средствами, емкость для транспортировки биоматериала, зип-пакет с пробирками: пустыми, с антикоагулянтом и с транспортной средой. Кроме того — тампоны для взятия мазков из носоглотки и ротоглотки.