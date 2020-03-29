Москва, , 09:54 — REGNUM Примерно через год-два после появления вакцины против коронавируса будут заметны результаты вакцинации. Об этом заявил глава союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль журналистам РИА Новости.

«Мы увидим (результаты вакцинации) не раньше, чем через год-два после создания вакцины», — сказал Рошаль.

При этом глава союза медицинского сообщества добавил, что на этот период страну остановить «мы не можем», поэтому «следует спокойно пройти по острию ножа».

По его мнению, «агрессивное существование» инфекция завершит самостоятельно, этому будет способствовать получение вакцины и вакцинация населения, а также возрастающий иммунитет у переболевших.

Как передавало ИА REGNUM, 28 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила журналистам, что в России на заражение коронавирусом были протестированы более 260 тысяч человек. По ее словам, наращивание объёмов тестирования происходит за счёт введения новых тест-систем, которые сразу же вводятся в работу.

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