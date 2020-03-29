Мурманск, , 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на странице в соцсети Instagram.

«С 6:00 29 марта до 11 апреля: ограничивается въезд в Апатиты и Кировск», — написал губернатор.

При этом он добавил, что лица, имеющие постоянную или временную регистрацию, смогут въехать в города.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Мурманской области сообщили, что в регионе было зафиксировано три случая инфицирования коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

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