Нур-Султан, , 09:34 — REGNUM По состоянию на 28 марта более 150 граждан Казахстана покинули Испанию различными авиарейсами с помощью дипломатических представительств республики в Мадриде и Барселоне. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана на странице в социальной сети Facebook.

В министерстве также отметили, что 28 марта в город Минск, а затем — в Нур-Султан и Алма-Ату из аэропорта Барселоны вылетели двумя рейсами компании «Belavia» 44 гражданина Казахстана. Большинство из пассажиров авиарейсов студенты, также среди них были и несколько детей.

Представители посольства Казахстана в Испании договорилось с руководством посольства Белоруссии в Мадриде и руководством авиационной компании «Belavia» о замене самолета, вылетающего из Барселоны 28 марта на более крупный для обеспечения посадки на борт лайнера всех пассажиров из Казахстана, приобретших авиабилеты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 76 граждан Казахстана были эвакуированы из столицы Украины чартерным рейсом «Киев-Алма-Ата».