Краснодар, , 09:27 — REGNUM В Краснодарском крае развернута кампания по дезинфекции подъездов многоквартирных жилых домов. Также идет усиленная дезинфекция общественного транспорта. Об этом сообщает правительство Краснодарского края.

В рамках стратегии сдерживания распространения коронавирусной инфекции на Кубани проводится дезинфекция автобусов, троллейбусов, электропоездов. Обработка проводится специальными составами, в том числе и местного производства. Так, кубанские предприятия производят в сутки 25 тысяч тонн антисептических и дезинфицирующих средств.

Это покрывает потребности жителей региона в спецрастворах. Также достигнута договоренность с Минпромторгом России о поставке дополнительного сырья для производства дезинфицирующих растворов.

Сотрудники всех транспортных компаний перед выходом на маршрут протирают спецсредствами поручни, полы, кресла и место водителя. Все машины общественного транспорта обрабатываются три раза в день.

Кроме того, идет массовая обработка подъездов многоквартирных домов дезинфицирующими средствами. Идет мытье лифтов, лестничных пролетовдверных ручек, домофонов.