Доха, , 09:33 — REGNUM В министерстве здравоохранения Катара подтвердили первый случай смерти от коронавируса. Об этом 28 марта говорится в заявлении ведомства.

Скончавшийся был гражданином Бангладеш, страдающим хроническими заболеваниями, что и привело к осложнению и смерти на фоне заражения инфекцией.

В настоящее время общее число заразившихся инфекцией в стране превысило 500 человек, к настоящему времени 45 пациентов выздоровели.

Напомним, вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, на сегодняшний день от инфекции скончались свыше 30 тыс. человек, около 665 тыс. человек заразились.

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